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Son dakika: Dev derbide Jorge Jesus ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu...

08.01.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu ve Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Dev maçın başlamasına dakikalar kala iki takımın da 11'leri belli oldu. Jorge Jesus ve Okan Buruk'un merak edilen kadro tercihleri sosyal medyada çokça konuşuldu. İşte ilk 11'ler ve derbi ile ilgili son gelişmeler...

Son dakika: Dev derbide Jorge Jesus ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak olan yılın ilk derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy. AVAR hakemleri de Serkan Tokat ve Serkan Ok olarak açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Henrique, Bright Osayi, Arao, Crespo, Ferdi, Rossi, Joshua King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Barış Alper Yılmaz.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

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Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

LİGDEKİ PERFORMANSLAR

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Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

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Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

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Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

DERBİDE 396. HEYECAN

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Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

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İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.

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