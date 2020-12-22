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  4. SON DAKİKA! Diagne'den şok hareket... Direkt soyunma odasına gitti!

SON DAKİKA! Diagne'den şok hareket... Direkt soyunma odasına gitti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 21:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'da oyundan alınan Mbaye Diagne, tepki gösterdi. Senegalli golcü direkt olarak soyunma odasına gitti.

SON DAKİKA! Diagne'den şok hareket... Direkt soyunma odasına gitti!

Sarı kırmızılıların 3-1 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alınan Senegalli golcü tepki gösterdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Diagne, 66'da yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakırken bu kararı beğenmedi.

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Öfkeli bir şekilde köşe çizgisine gelen Diagne, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan, golcü futbolcunun takım adına her şey iyi giderken bu şekilde moral bozması teknik heyet ve takım arkadaşlarına şaşkınlığa neden oldu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim ne derse desin gerçekten diyorum bir galatasaraylı olarak diyom bu digane sağlam kumaş fakat adamı küstürdüler futbola adamı sadece 3 kişi tutuyor.
düdük,ayakta duramıyorsun, tepkin kime, terim e yapta seni neyapıyor bak ,o formayı bulabiliyormusun bak bir daha,Oğulcan Çağlayan ,diagneden çok daha iyi banko, 11de oynayacak kapesitede, ve daha faydalı olur takım oyununda.
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