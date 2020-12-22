SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir

Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 21:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Arda Turan, ağları sarstığı Göztepe maçının ardından teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yollayan Arda, "Başımız sağ olsun. Özkan Hoca'yı kaybettik. Bizde çok emeği vardır. Çok öğüt vermiştir bize. Büyük bir insandı. Çok özel biriydi. Çok sevgili kardeşimiz Ulaş hayatını kaybetti. Bu galibiyet ona armağan olsun." dedi.

ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1

Fatih Terim'in cezalı olmasıyla ilgili de Arda, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Galatasaray, ligde iç sahadaki 4. galibiyetini aldıGalatasaray, ligde iç sahadaki 4. galibiyetini aldı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor yine kazandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı!
G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte Gerçek Galatasaraylı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diagne'den şok hareket!
Diagne'den şok hareket!
Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir
''Fatih Terim'in gülüşü dünyaya bedeldir''
Taylan Antalyalı: Gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var
''Gelişimimde Selçuk İnan'ın payı var''
Sofiane Feghouli: Galatasaray hep lider olmalı
''Galatasaray hep lider olmalı''
Galatasaray, ligde iç sahadaki 4. galibiyetini aldı
Galatasaray, ligde iç sahadaki 4. galibiyetini aldı
ÖZET | Galatasaray-Göztepe: 3-1
Galatasaray'dan farklı tarife!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.