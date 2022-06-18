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SON DAKİKA: Dinamo Kiev cephesinden Fenerbahçe açıklaması! "Kafamız karışık"

18.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe 2. ön eleme turundan katılacağı turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekip Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşirken, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu bu eşleşmeye dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dinamo Kiev cephesinden Fenerbahçe açıklaması! "Kafamız karışık"

Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, gerçekleştirilen kura sonrası Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşmişti. Bu eşleşme sonrası Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu kura değerlendirmesinde bulunurken, Rumen teknik adam Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi halinde Fenerbahçe ile Kiev'de karşılaşmak istediklerini söyledi.

MORAL AÇISINDAN ÖNEMLİ!

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Lucescu yaptığı açıklamada "Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli. Hayata devam ettiğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz." dedi.

"ZOR MAÇ OLACAK"

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Fenerbahçe ile eşleşmelerini talihsizlik olarak belirten teknik adam, "Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Bence bu karşılaşma turun en önemli müsabakası olacak." diye konuştu.

"KAFAMIZ KARIŞIK"

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Oyuncuların milli takımlarından yeni döndüklerini ve savaş dolayısıyla kafalarının karışık olduğunu belirten Lucescu, "Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni genç futbolcularımız var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum." sözlerini kullandı.

LİG YARIM KALMIŞTI

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda kalırken, sıralama aynı kalacak şekilde tescillenmişti. Ligi ikinci sırada bitiren başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi biletini bu şekilde almış ve temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşmişti.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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