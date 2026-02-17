SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray iç sahada İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. Maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar dev maça tam anlamıyla hazır. İki takımın teknik direktörü de yaptıkları basın toplantısında atmosferi ön plana çıkarırken, akıllara ise 63 yıllık bir seri geldi. İşte aslanın İtalyanlara karşı iç saha hakimiyeti...

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği
Burak Kavuncu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Juventus'u ağırlarken, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sarı-kırmızılı takım taraftarın önünde önemli bir karşılaşmaya çıkarken, alacağı bir galibiyetle play-off turunda avantaj elde etmek istiyor.

İÇ SAHADA CEHENNEMİ YAŞATIYOR!

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 1

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan temsilcilerine karşı iç sahada yakaladığı istatistikle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tam 63 yıldır evinde ağırladığı İtalya takımlarına karşı oynadığı resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Türk futbolunun Avrupa’daki köklü temsilcisi, Ali Sami Yen’den Rams Park’a uzanan süreçte İtalyan devlerine karşı sahasında önemli sonuçlara imza attı. AS Roma’dan Juventus’a, Milan’dan Lazio’ya kadar birçok güçlü rakiple karşılaşan Galatasaray, taraftarının önünde oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamadı.

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 1

Tarihsel tabloya bakıldığında sarı-kırmızılıların iç sahada İtalyan ekiplerine karşı aldığı sonuçlar şöyle:

1992-93 | AS Roma – 3-2 (Galibiyet)

1997-98 | Parma – 1-1 (Beraberlik)

1998-99 | Juventus – 1-1 (Beraberlik)

1999-00 | AC Milan – 3-2 (Galibiyet)

1999-00 | Bologna – 2-1 (Galibiyet)

2000-01 | AC Milan – 2-0 (Galibiyet)

2001-02 | Lazio – 1-0 (Galibiyet)

2001-02 | AS Roma – 1-1 (Beraberlik)

2013-14 | Juventus – 1-0 (Galibiyet)

2015-16 | Lazio – 1-1 (Beraberlik)

2021-22 | Lazio – 1-0 (Galibiyet)

Avrupa gecelerinde atmosferiyle öne çıkan Galatasaray, özellikle İtalyan ekiplerine karşı iç sahada yakaladığı bu seriyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 63 yıllık süreçte evinde oynadığı resmî maçlarda İtalyan takımlarına karşı yenilmezliğini korumayı başardı.

JUVENTUS MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK...

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 3

Galatasaray yönetimi, Juventus maçı öncesi bütün koltuklara Atletico Madrid maçında olduğu gibi küçük bayraklar koydurdu. Kale arkalarında da büyük bayraklar sallandırılarak görsel şov oluşturulacak.

"DNA'MIZDA BAŞKA BİR ŞEY VAR..."

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 4

Soru: "Juventus'a karşı bir maç nasıl oynanır? Liverpool'a karşı oynadığınız gibi mi oynayacaksınız?"

Maç öncesinde TNT Sports'a konuşan Okan Buruk: "Hayır. Bizim DNA'mızda başka bir şey var. Galatasaray her zaman pres yapar. Taraftarlarıyla birlikte bunu yapar. Yarın kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." dedi.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM..."

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 5

TNT Sports Meksika muhabiri: "Burası çok zorlu bir stadyum. Liverpool bile burada kaybetti. Gerçekten harika bir atmosfer. Yarın nasıl bir maç bekliyorsun?"

Juventus orta sahası McKennie: "Burada yıllar önce Schalke formasıyla oynamıştım ve nasıl olduğunu biliyorum. Kesinlikle unutulmaz bir deneyim. Bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Buraya maçı kazanmak için geldik. Dediğin gibi zorlu bir maç. Çok zor bir maç olacak ve gürültülü olacak."

SPALETTI'DEN ATMOSFER SÖZLERİ! "IŞIKLAR YÜKSEK..."

Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği 6

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Luciano Spalletti, "Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın golcüleri için Luciano Spalletti, "İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir '9 numara ansiklopedisi' olacak" ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Juventus Juventus

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştuGabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu
Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bologna FC 1909 Internazionale Juventus Milan Parma Roma Ali Sami Yen galatasaray lazio Rams Park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evet Dna nızda başka birşey var. Dna nız bozuk.
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.