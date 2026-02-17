Roma, Milan, Juventus… Hiçbiri başaramadı! 63 yıllık Galatasaray gerçeği

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Juventus'u ağırlarken, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sarı-kırmızılı takım taraftarın önünde önemli bir karşılaşmaya çıkarken, alacağı bir galibiyetle play-off turunda avantaj elde etmek istiyor.

İÇ SAHADA CEHENNEMİ YAŞATIYOR!

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan temsilcilerine karşı iç sahada yakaladığı istatistikle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tam 63 yıldır evinde ağırladığı İtalya takımlarına karşı oynadığı resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Türk futbolunun Avrupa’daki köklü temsilcisi, Ali Sami Yen’den Rams Park’a uzanan süreçte İtalyan devlerine karşı sahasında önemli sonuçlara imza attı. AS Roma’dan Juventus’a, Milan’dan Lazio’ya kadar birçok güçlü rakiple karşılaşan Galatasaray, taraftarının önünde oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamadı.

Tarihsel tabloya bakıldığında sarı-kırmızılıların iç sahada İtalyan ekiplerine karşı aldığı sonuçlar şöyle:

1992-93 | AS Roma – 3-2 (Galibiyet)

1997-98 | Parma – 1-1 (Beraberlik)

1998-99 | Juventus – 1-1 (Beraberlik)

1999-00 | AC Milan – 3-2 (Galibiyet)

1999-00 | Bologna – 2-1 (Galibiyet)

2000-01 | AC Milan – 2-0 (Galibiyet)

2001-02 | Lazio – 1-0 (Galibiyet)

2001-02 | AS Roma – 1-1 (Beraberlik)

2013-14 | Juventus – 1-0 (Galibiyet)

2015-16 | Lazio – 1-1 (Beraberlik)

2021-22 | Lazio – 1-0 (Galibiyet)

Avrupa gecelerinde atmosferiyle öne çıkan Galatasaray, özellikle İtalyan ekiplerine karşı iç sahada yakaladığı bu seriyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 63 yıllık süreçte evinde oynadığı resmî maçlarda İtalyan takımlarına karşı yenilmezliğini korumayı başardı.

JUVENTUS MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK...

Galatasaray yönetimi, Juventus maçı öncesi bütün koltuklara Atletico Madrid maçında olduğu gibi küçük bayraklar koydurdu. Kale arkalarında da büyük bayraklar sallandırılarak görsel şov oluşturulacak.

"DNA'MIZDA BAŞKA BİR ŞEY VAR..."

Soru: "Juventus'a karşı bir maç nasıl oynanır? Liverpool'a karşı oynadığınız gibi mi oynayacaksınız?"

Maç öncesinde TNT Sports'a konuşan Okan Buruk: "Hayır. Bizim DNA'mızda başka bir şey var. Galatasaray her zaman pres yapar. Taraftarlarıyla birlikte bunu yapar. Yarın kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." dedi.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM..."

TNT Sports Meksika muhabiri: "Burası çok zorlu bir stadyum. Liverpool bile burada kaybetti. Gerçekten harika bir atmosfer. Yarın nasıl bir maç bekliyorsun?"

Juventus orta sahası McKennie: "Burada yıllar önce Schalke formasıyla oynamıştım ve nasıl olduğunu biliyorum. Kesinlikle unutulmaz bir deneyim. Bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Buraya maçı kazanmak için geldik. Dediğin gibi zorlu bir maç. Çok zor bir maç olacak ve gürültülü olacak."

SPALETTI'DEN ATMOSFER SÖZLERİ! "IŞIKLAR YÜKSEK..."

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Luciano Spalletti, "Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın golcüleri için Luciano Spalletti, "İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir '9 numara ansiklopedisi' olacak" ifadelerini kullandı.