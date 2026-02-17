SPOR

Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! Külliye’deki o anları ilk kez anlattı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sene ligde Şampiyon olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırlandığı gün sarı-kırmızılı futbolcu Gabriel Sara yemek masasındaki hareketleriyle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Brezilyalı yıldız o günlere dair esprili bir anısını paylaştı...

Burak Kavuncu

2024-25 sezonunun sonunda Şampiyon olan Galatasaray’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandığı gün sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gabriel Sara'nın yemek sırasındaki görümntüleri viral olmuştu. Yıldız isimden o güne dair çarpıcı bir anı geldi. İşte Brezilyalı ismin sözleri...

"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA 'NE YAPIYORSUN' DER GİBİ BAKTI..."

Gabriel Sara: "Burada yemekler yüzünden meme haline geldim. Cumhurbaşkanı'na gitmiştik. Herkes Cumhurbaşkanı'na saygılı duruyordu. Yemeği getirdikleri gibi çok aç olduğum için yemeye başladım. Beklemem gerektiğini bilmiyordum.

Cumhurbaşkanı'nın önce başlamasını beklemem gerekiyormuş. Ben ise yemeye dalmıştım. Bir de bir video var, Türk arkadaşım bana 'ne yapıyorsun' gibisinden bakıyor. Bu tüm Türkiye'ye yayıldı. O zamandan beri insanlar benimle şakalaşıyor ve çok yemek yediğimi söyleyerek bana "formigao" (karınca) diyorlar.

Ama bunlar güzel hikayeler. Burada, bu takımla gerçekten çok iyi anlar geçiriyorum."

"TAM BİR ÇILGINLIK YAŞANIYOR..."

Gabriel Sara: "Brezilya'da futbolun nasıl olduğunu, ne kadar büyük bir tutku olduğunu biliyoruz ama burada yaşananlara benzer bir şeyi daha önce hiç görmedim.

İnsanlar her an bunu yaşıyor ve soluyor, özellikle de Galatasaray veya Fenerbahçe gibi kulüplerde oynuyorsanız. Buradaki yoğunluğun seviyesi çok daha yüksek.

Gol atmak sizi ön plana çıkarıyor ve burada gol atanlara gerçekten aşık oluyorlar. Gol attığınızda tam bir çılgınlık yaşanıyor.

Sokağa çıktığınızda neredeyse yürüyemiyor veya rahat hareket edemiyorsunuz. Evimin yakınlarında, taraftarların korna çalarak ve dikkat çekmeye çalışarak beni arabayla takip ettiği zamanlar bile oldu.

Eğer burada işinizi iyi yaparsanız, çok büyük bir sevgi görüyor ve pek çok mutluluk yaşıyorsunuz. Türkiye'de futbol oynayan biri için buradaki atmosfer tek kelimeyle inanılmaz."

