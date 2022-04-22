Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'da kalacak mı? Hamamcıoğlu'ndan açıklama...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in devre arasındaki ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı, aldığı sonuçlar sonrasında eleştiri toplamış ve geleceği hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent için açıklama geldi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemişti.

Yaşananlar sonrasında sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı.

Galatasaray'da seçim kararının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, başkan adaylıklarını resmen açıklamıştı.

Öte yandan Burak Elmas döneminde göreve getirilen ve inişli çıkışlı grafiğiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Domenec Torrent'in geleceği, taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Hatta sarı - kırmızılı takımda gelecek sezon Okan Buruk ya da Nuri Şahin'in görev yapacağı iddia edilmişti.

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, İspanyol çalıştırıcı için flaş açıklamalarda bulundu ve soru işaretlerini giderdi.

İŞTE HAMAMCIOĞLU'NUN SÖZLERİ;

"TORRENT'LE ÇALIŞMAYACAĞIZ DEMEDİM"

"Ben Torrent'le çalışmayacağız demedim, sadece şunu söyledim; antrenör seçiminde bizzat bulunmam, vizyon bakımından yönetimdeki arkadaşlarımla profesyonel ekibin verdiği doneleri değerlendireceğiz."

"GALATASARAY'IN SÖZLEŞMELİ TEKNİK DİREKTÖRÜ"

"İkincisi Torrent Galatasaray'ın sözleşmeli teknik direktörüdür. Ne Galatasaray'ın ne de Torrent'in imajına zarar verecek bir şey yapmayız. Bundan Sayın Torrent ve ekibi dahil herkes emin olmalı. Sözleşmeyi görmedik, iptal şartları nedir, Torrent'in vereceği rapor nedir... Orta ve uzun vadeli planlarımızda yok dedik, bunun da arkasındayım." (Habertürk)

