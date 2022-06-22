SON DAKİKA: Domenec Torrent yaktı, yıktı! "Bana saygısızlık yaptınız!"

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ilk hamle olarak, yolları ayırdığı Sensibile'nin ardından, Burak Elmas döneminde takımın başına getirilen ancak beklentileri karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile de yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı.

İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ!

Sarı-Kırmızılı yönetim 1 yıllık sözleşmesi karşılığında 1.5 milyon Euro alacağı bulunan İspanyol teknik adamı vereceği bir miktar peşin para ile göndermek istiyordu ancak fesih konusunda işi yokuşa süren Torrent ile anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.

İNDİRİME YANAŞMADI!

59 yaşındaki tecrübeli hocanın ve ekibinin 2 milyon 150 bin Euro'luk önümüzdeki sezon için olan alacaklarının da ödeneceği öğrenilirken, bu ücret için Galatasaray'ın indirim talep ettiği ancak Torrent'in hiç bir şekilde bu indirime yaklaşmadığı öğrenildi.

FIFA'YA GİDEBİLİR!

Öte yandan Galatasaray ile yalnızca 158 gün çalışan ve 1.39 puan ortalamasıyla Galatasaray tarihinin en başarısız hocaların olarak tarihe geçen Torrent, sözleşmesinin tek taraflı feshinden dolayı FIFA'ya da başvurabilir.

SON DAKİKA: "BANA SAYGISIZLIK YAPTINIZ"

Sözcü'nün haberine göre; Domenec Torrent fesih görüşmeleri esnasında Sarı-Kırmızılı yöneticilere sert tepki gösterdi. İspanyol hoca “Bana saygısızlık yaptınız. Bir kez bile görüşmeden teknik direktör adayları ile görüşüp anlaştınız. Ailemle beraber günlerce bekledim. Bu tavrınız nedeniyle kalan paramı peşin istiyorum. Konu para değil, şahsıma ve ekibime karşı sergilenen tutum” diyerek net bir tavır ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara veda eden Torrent, “Zor bir dönemde geldik. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. En büyük Cimbom!” paylaşımında bulundu.



