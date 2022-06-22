SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Domenec Torrent yaktı, yıktı! "Bana saygısızlık yaptınız!"

SON DAKİKA: Domenec Torrent yaktı, yıktı! "Bana saygısızlık yaptınız!"

22.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Galatasaray'da Burak Elmas döneminde takımın başına gelen ancak beklenen performansı bir türlü karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yolların ayrıldığı yapılan açıklamayla resmen duyurulmuştu. Galatasaray'ın tazminat konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Sarı-Kırmızılı kulübün karşılıklı anlaşarak fesih yoluna gittiği ancak Torrent'in "Bana saygısızlık yaptınız, tüm alacaklarımı istiyorum" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Domenec Torrent yaktı, yıktı! "Bana saygısızlık yaptınız!"

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ilk hamle olarak, yolları ayırdığı Sensibile'nin ardından, Burak Elmas döneminde takımın başına getirilen ancak beklentileri karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile de yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı.

İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ!

buıbıu

Sarı-Kırmızılı yönetim 1 yıllık sözleşmesi karşılığında 1.5 milyon Euro alacağı bulunan İspanyol teknik adamı vereceği bir miktar peşin para ile göndermek istiyordu ancak fesih konusunda işi yokuşa süren Torrent ile anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.

İNDİRİME YANAŞMADI!

ıouoı

59 yaşındaki tecrübeli hocanın ve ekibinin 2 milyon 150 bin Euro'luk önümüzdeki sezon için olan alacaklarının da ödeneceği öğrenilirken, bu ücret için Galatasaray'ın indirim talep ettiği ancak Torrent'in hiç bir şekilde bu indirime yaklaşmadığı öğrenildi.

FIFA'YA GİDEBİLİR!

klnln

Öte yandan Galatasaray ile yalnızca 158 gün çalışan ve 1.39 puan ortalamasıyla Galatasaray tarihinin en başarısız hocaların olarak tarihe geçen Torrent, sözleşmesinin tek taraflı feshinden dolayı FIFA'ya da başvurabilir.

SON DAKİKA: "BANA SAYGISIZLIK YAPTINIZ"

nınj

Sözcü'nün haberine göre; Domenec Torrent fesih görüşmeleri esnasında Sarı-Kırmızılı yöneticilere sert tepki gösterdi. İspanyol hoca “Bana saygısızlık yaptınız. Bir kez bile görüşmeden teknik direktör adayları ile görüşüp anlaştınız. Ailemle beraber günlerce bekledim. Bu tavrınız nedeniyle kalan paramı peşin istiyorum. Konu para değil, şahsıma ve ekibime karşı sergilenen tutum” diyerek net bir tavır ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ!

oın

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara veda eden Torrent, “Zor bir dönemde geldik. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. En büyük Cimbom!” paylaşımında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cimbom PSG'nin yıldızını kaptı! Cimbom PSG'nin yıldızını kaptı!
Resmi açıklama geldi! Okan Buruk ve transfer...Resmi açıklama geldi! Okan Buruk ve transfer...
Emre Belözoğlu imzayı atıyorEmre Belözoğlu imzayı atıyor
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!

Dünya tarihine geçecek takasla transfer oluyor!

Dünya tarihine geçecek takasla transfer oluyor!

Jorge Jesus şaştı kaldı!

Jorge Jesus şaştı kaldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.