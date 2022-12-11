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Son dakika: Dramatik bir son! İngiltere, yarı finali Fransa'ya adeta hediye etti!

11.12.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Çeyrek final etabında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Fransa oldu ve son şampiyon yarı finale adını yazdırdı. Dünya Kupası'na veda eden İngiltere'de Harry Kane, 84. dakikada kullandığı penaltıyı üstten auta attı. İşte detaylar...

Son dakika: Dramatik bir son! İngiltere, yarı finali Fransa'ya adeta hediye etti!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki takım İngiltere ve Fransa, çeyrek final etabında karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Tchouameni ve 78. dakikada Olivier Giroud kaydetti. İngiltere'nin tek sayısı ise 54. dakikada penaltıdan Harry Kane'den geldi.

FRANSA'NIN RAKİBİ FAS

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Bu skorun ardından Fransa, yarı finale adını yazdıran ekip oldu. İngiltere ise Dünya Kupası'na veda etti. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi ise Portekiz'i eleyen Fas oldu.

TCHOUAMENI'DEN MUHTEŞEM GOL

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Karşılaşmanın 17. dakikasında sağ kanattan gelişen Fransa atağında Rabiot'nun pasıyla ceza yayına yakın bir bölgede topla buluşan Aurelien Tchouameni, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla kaleci Pickford'u avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE GOL: KANE!

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İkinci yarıda beraberliği yakalamak için ataklarını sıklaştıran İngiltere'de ceza sahası içinde topla buluşan Bukayo Saka, Aurelien Tchouameni'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Harry Kane, meşin yuvarlak ve kaleci Lloris'i farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

GIROUD, FRANSA'YI YARI FİNALE TAŞIDI

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Mücadelenin 78. dakikasında sol kanattan gelişen Fransa atağında Griezmann'ın ortasına çok iyi pozisyon alan Olivier Giroud, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

HARRY KANE, PENALTIYI BU KEZ KAÇIRDI

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Müsabakanın 82. dakikasında Mason Mount, Theo Hernandez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

HUGO LLORIS TARİHE GEÇTİ

Hugo Lloris, İngiltere karşısında Fransa Milli Takımı ile 143. maçına çıkarak Lillian Thuram'ı geride bıraktı ve en çok forma giyen oyuncu oldu.

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