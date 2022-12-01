Son dakika: Dünya Kupası hezimeti sonrasında istifa etti! Belçika'da yol ayrımı: Roberto Martinez!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası sürprizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. F Grubu'nun 3. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen Belçika, mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve turnuvaya grup etabında veda etmişti.

Grupta sadece Kanada'yı 1-0 mağlup eden, Fas'a 2-0 mağlup olan ve Hırvatistan ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndan elenen Belçika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Teknik Direktör Roberto Martinez, Hırvatistan karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BELÇİKA PERFORMANSI

Everton'dan ayrıldıktan sonra 3 Ağustos 2016'da Belçika'nın başına geçen Martinez, milli takım ile 2018 Dünya Kupası'nda 3. olmuş, EURO 2020'de ise çeyek finalde veda etmişti.

