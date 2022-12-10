Son dakika: Dünya Kupası'nda büyük sürpriz ve hüsran: Fas, Portekiz'i eledi! Cristiano Ronaldo şoke oldu...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, sürprizlerle devam ediyor. Son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas ile İsviçre'yi saf dışı bırakan Portekiz'in karşı karşıya geldiği maçta büyük bir mücadele sergilendi. Son dakikasına kadar izleyenlere büyük bir seyir zevki sunan karşılaşmada kazanan taraf Fas oldu.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ YARI FİNALDE

Bu skorun ardından Fas, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Portekiz ise Dünya Kupası'na çeyrek final etabında veda etmiş oldu. Fas ayrıca Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

EN NESYRI KULEYE DÖNÜŞTÜ, GOLÜ YAPTI

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala beklenen gol Fas'tan geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Yahya Attiat'ın ortasına çok iyi yükselen Youssef En Nesyri, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SAISS SEDYE İLE KENARA GELDİ

Fas Milli Takımı'nın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, mücadelenin 58. dakikasında kendisini yere bıraktı. Maç öncesinde de sakatlığı bulunan ve özel bir bandajla sahaya çıkan deneyimli futbolcu için sağlık görevlileri sahaya girdi. Saiss, tedavisinin ardından sedye ile oyun alanının kenarına getirildi ve yerine Achraf Dari girdi.

KIRMIZI KART: CHEDDIRA!

Fas'ta oyuna ikinci yarıda dahil olan Cheddira, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

RONALDO ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KULÜBEDE

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo yine yedek kaldı. Son 16 turunda oynanan İsviçre maçında yedek kulübesinde yer alan ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Ronaldo, Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçın 11'inde yer almamıştı. Yıldız futbolcu, Fas maçında da kulübede kaldı ve üst üste ikinci kez aynı durumu yaşadı. Ronaldo, Fas'a karşı 51. dakikada Neves'in yerine oyuna girdi.



