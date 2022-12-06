Son dakika: Dünya Kupası'nda tarih yazdılar! Fas, İspanya'yı penaltılarda eledi ve çeyrek finale yükseldi...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Fas - İspanya maçıyla devam etti. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada büyük bir mücadele sergilendi. İki takımın da birçok pozisyon bulduğu maçta kazanan taraf Fas oldu.

FAS, ÇEYREK FİNALDE

Education City Stadyumu'nda oynanan arşılaşmanın 90 dakikasında gol olmayınca 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da fileleri sarsamadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atşlarında ise Fas, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

TARİHTE BİR İLK

İspanya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan Fas, Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı ilk kez gerçekleştirdi.

İSPANYA 3 PENALTIYI DA KAÇIRDI

Penaltı atışlarında İspanya, kullandığı 3 penaltıdan da yararlanamadı. Fas ise kullandığı 4 penaltının 3'ünü gole çevirdi.

RAKİBİ PORTEKİZ YA DA İSVİÇRE OLACAK

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz - İsviçre maçının kazananı olacak.

