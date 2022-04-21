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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldızın evinde bomba aradılar! Manchester United ve Harry Maguire şokta...

21.04.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da takımın performansı ve bazı futbolcuların yaşadığı düşüş, taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kırmızı Şeytanlar, ligdeki son 4 maçının 2'sinde mağlup olup, 1'inde berabere kalınca dev kulübün taraftarları isyan bayrağını açtı. Hatta bu durum öyle ilerledi ki takım kaptanı Harry Maguire'a ölüm tehditleri gelmeye başladı ve İngiliz yıldızın evinde bomba araması yapıldı. Detaylar haberimizde...

Son dakika: Dünyaca ünlü yıldızın evinde bomba aradılar! Manchester United ve Harry Maguire şokta...
Harry Maguire

Harry Maguire

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin oldukça altında kalan Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona Cristiano Ronaldo transferiyle flaş bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, devamını getiremedi ve büyük bir düşüşe geçti. Manhcester United'da futbolcuların gösterdiği performans eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, takım kaptanı Harry Maguire'ın yaşadığı olay 'Yok artık' dedirtti.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da ortaya konan kötü grafik sonrası takım kaptanı Harry Maguire'ın performansı büyük eleştiri toplamıştı.

"EVİNE BOMBA YERLEŞTİRİLDİ!"

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Holiganlar, deneyimli savunma oyuncusunu e-mail (e-posta) yoluyla tehdit ederken, evine bomba yerleştirildiğini iddia ettiler.

EMNİYETE HABER VERİLDİ

Harry Maguire

Bu tehdit sonrasında neye uğradığını şaşıran 29 yaşındaki futbolcu, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

EVDE BOMBA ARAMASI YAPILDI

Harry Maguire | Leicester City > Manchester United | BONSERVİS BEDELİ: 87,5 milyon euro

İngiliz polisi, nişanlısı Ferny Hawkins ve iki kızıyla beraber yaşayan Maguire'ın evine ekip yolladı. İhbar sonrasında tedbir amacıyla bomba tespit uzmanı köpeklerle gerçekleştirilen aramada herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.

"CİDDİ BİR TEHDİT ALDI"

Olaydan sonra ailecek büyük bir korku yaşayan Maguire'ın sözcüsü, "Son 24 saat içinde Harry, ailesinin yaşadığı eve dair ciddi bir tehdit aldı. Bunu şu anda konuyla ilgilenen polislere bildirdi. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry’nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

POLİS MERKEZİ DE AÇIKLADI

Polis merkezinden yapılan açıklamada ise "20 Nisan Çarşamba günü Cheshire Polisi, Wilmslow bölgesindeki bir adreste bomba tehdidi için ihbar aldı. Tahliye yapılmadı, ancak önlem olarak evin bahçesi ve çevresini aramak için 21 Nisan Perşembe öğleden sonra bir polis bomba tespit köpeği adrese yollandı" denildi.

Harry Maguire'ın bu olayın ardından daha fazla Manchester United'da forma giymek istemediği ve menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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