Son dakika: Dursun Özbek canlı yayında resmen açıkladı! Mauro Icardi, Milot Rashica, Fernando Muslera ve transfer...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon tamamladığı 2022/23 sezonunu derbi galibiyetiyle taçlandırmıştı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a çıkan Dursun Özbek, geleceği merak edilen Mauro Icardi ve Milot Rashica hakkında konuşurken, transfer için de konuştu.

İşte Özbek'in sözleri;

"Galatasaray Başkanlığı'na neden aday oldum sorusuyla başlamak lazım. Kulüplerin durumuna baktığınız zaman sadece şampiyonluğu konuşmak çok doğru değil. Daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yaptım. O zaman şu tespitlerde bulundum; düşünün Galatasaray gibi bir markanın tesisleri 45 sene önce yapılmış. 2 tane nizami saha var. Birinde altyapı maç yapıyor, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Bu üç konuyu hallettikten sonra sportif başarı gerekiyor."

"Beşiktaş ile TFF arasında bir sürtüşme var. Bugün Beşiktaş ile 10 puan fark oldu. Kulüpler Birliği'nde bir ağabey sıfatıyla konuştum. "Burada yüz yüze bakıyoruz, yemek yiyoruz, niye buradan çıktıktan sonra farklı bir kimliğe bürünüyoruz?" dedim."

"ERDEN TİMUR, TESİSLERDE KALIYORDU"

"Erden kardeşime 'Futboldan sen sorumlusun' dedim ama bunu söyleyip geri çekilmedim. Erden bazen tesislerde kalıyordu."

"MAKSİMUM GELİR, 20-25 MİLYON"

"Türkiye'deki spor kulüplerinin futbolcu üretip, satış yaparak para kazanması mümkün değil. Maksimum 20-25 milyonluk transfer gelirleri oluyor."

"TAMAMEN KOMPLEKS OLACAK"

"Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık bakanlıkla konuşarak."

"MAAŞI 750 BİN EURO"

"Düşünebiliyor musunuz? Icardi 1 sezonda Galatasaray'da 750 bin euro'ya oynuyor. Transferin performansına ve bir de maliyetine bakarsınız. Bugün itibariyle Icardi'ye ödediğimiz maaş 750 bin euro."

"ICARDI İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI DEVREYE SOKTUK"

"Galatasaray, sadece Icardi'nin attığı gollerin üzerinde durmuyor. Tabii ki bize şampiyonluğu getiren golleri atmıştır. Duruşu, beyefendiliği ve markamıza yakışması... Birçok faktör var. Icardi'yle ilk görüşmeyi Erden Timur yaptı. Bütçe için sponsor görüşmelerine de devam ediyoruz. Birkaç firmaya 'Bize destek olur musunuz?' dedik, 'Hemen' dediler. Her türlü imkanı devreye sokmanın peşindeyiz. Transfer sezonu daha başlamadı. Ama bu görüşmeler son derece hız kazanmış durumda. Erden Timur, non-stop görüşmelere devam ediyor."

"RASHICA'YI BÜYÜK İHTİMALLE ALACAĞIZ"

"Rashica'nın kulübüyle temas halindeyiz. Büyük ihtimal transferini yapacağız. 5 tane oyuncumuza resmi teklif var.

"MUSLERA DEVAM ETMEK İSTERSE..."

"Fernando Muslera bizim kaptanımız. Gündemimizde yerli kaleci transferi var. Muslera devam etmek isterse onunla devam edeceğiz."



