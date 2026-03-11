SPOR

SON DAKİKA | Dursun Özbek'ten dudak uçuklatan Liverpool primi! Çeyrek finalin faturası tam 5 Milyon Euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek duruma el koydu! Takımı tarihi Anfield Road rövanşına motive etmek isteyen Özbek, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Turun geçilmesi halinde takıma dağıtılacak olan prim miktarının tam 5 milyon Euro'ya çıkarıldığı öğrenildi.

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, kendi evinde aldığı 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından gözünü İngiltere'de oynanacak zorlu rövanşa dikti. Daha önce turun geçilmesi halinde takıma dağıtılacak standart bir prim bütçesi belirleyen Galatasaray yönetimi, elde edilen avantajlı skorun ardından rakamı rekor bir seviyeye çekti.

FLORYA'DA 5 MİLYON EURO SESLERİ!

SON DAKİKA | Dursun Özbek ten dudak uçuklatan Liverpool primi! Çeyrek finalin faturası tam 5 Milyon Euro... 1

Elde edilen bilgilere göre Başkan Dursun Özbek, kurmaylarıyla yaptığı acil toplantının ardından Liverpool turunun geçilip çeyrek finale kalınması durumunda takıma verilecek toplam prim miktarını tam 5 milyon Euro olarak güncelledi. Bu devasa rakam, Türk futbol tarihinde bir Avrupa kupası maçı için belirlenen en yüksek primlerden biri olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER ANFIELD'DA! TÜM TAKIM KENETLENDİ

SON DAKİKA | Dursun Özbek ten dudak uçuklatan Liverpool primi! Çeyrek finalin faturası tam 5 Milyon Euro... 2

Özellikle UEFA'nın Galatasaray taraftarına verdiği deplasman yasağı nedeniyle Anfield Road'da tribün desteğinden yoksun kalacak olan futbolcuların, açıklanan bu 5 milyon Euro'luk prim müjdesinin ardından Florya'da adeta kenetlendiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak isteyen Aslan, İngiltere'den turla dönmesi halinde hem UEFA'dan gelecek devasa ayakbastı parasını kasasına koyacak hem de futbolculara bu rekor primi dağıtacak.

