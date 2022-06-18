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Son dakika: Dursun Özbek, yeni hoca için tarih verdi! İtalyanlar Roberto Donadoni'yi duyurdu...

18.06.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Dursun Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Marco Rose ve Fatih Terim isimlerinin ortaya atılmasının ardından İtalya'dan da Roberto Donadoni ismi gündeme gelmişti. Özbek, kısa süre içerisinde sarı - kırmızılı takımın yeni hocasını açıklayacaklarını duyurdu.

Son dakika: Dursun Özbek, yeni hoca için tarih verdi! İtalyanlar Roberto Donadoni'yi duyurdu...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından taraftarlar, yeni teknik direktörün açıklanmasını merakla bekliyordu. Şu ana kadar Okan Buruk, Marco Rose ve Fatih Terim isimlerinin sıkça gündeme gelmesinin ardından İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimin ardından futbol takımında büyük değişim beklenen Galatasaray'da herkes, yeni teknik direktörü bekliyordu. Mevcut çalıştırıcı Domenec Torrent ile yolların ayrılacak olmasının ardından gündeme birçok isim gelmiş ve sarı - kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada görüşlerini her geçen gün belirtmişlerdi.

Şu ana kadar Marco Rose, Okan Buruk ve Fatih Terim isimleri gündeme gelmişti. İtalyan basınından sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

YENİ HOCA...

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Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek döneminin ilk teknik direktörünün Roberto Donadoni olabileceğini belirtti.

SENSIBILE İSTİYOR

sensibile

Haberde Galatasaray'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin Bologna'yı çalıştırdığı dönemden yakınen tanıdığı Donadoni'yi takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

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Galatasaray'da Sensibile'nin Donadoni ile görüşmesini bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdiği açıklandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA"

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Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de teknik direktör konusuna ilişkin açıklama geldi. Özbek, "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur" ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolunun oyunculuk dönemiyle en önemli isimlerinden biri olan Roberto Donadoni, teknik direktörlük kariyerinde Citta di Lecco, Livorno, Genoa, İtalya Millî Takımı, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna ve Shenzhen FC'de görev almıştı. Son olarak Çin'de Shenzhen'i çalıştıran Donadoni, 2020'de görevinden ayrıldığından bu yana bir takımda görev almadı.

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