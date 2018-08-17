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Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

EMRE AKBABA KİMDİR?
Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

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