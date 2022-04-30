Son dakika: Emre Belözoğlu çılgına döndü! Üzerine yürüdü ve...

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir maçı 3-2 kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik 3 puanın sahibi oldu.

MAÇ SONUNDA ÜZERİNE DOĞRU KOŞTU VE...

Maçın sonunda ise Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandı. Maç içerisinde de kısa bir süre gerginlik yaşayan ikili, maç bitiminde ise zor sakinleştirildi.

Karşılaşmanın son anlarında bir taç atışında topu Kasımpaşa’nın Başakşehir’e vermemesiyle tartışma çıktı. Bitiş düdüğünden sonra Serkan Reçber, Emre Belözoğlu’na doğru koştu. Reçber’in üzerine geldiğini gören ve tepki gösteren Belözoğlu, teknik heyetin zorla sakinleştirmesiyle soyunma odasına götürüldü.



