Son dakika: Emre Belözoğlu'nun aklı fikri Galatasaray'da! Görüşme yapıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun özellikle istediği golcü oyuncu için girişimler başladı. Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı.

GÖZÜNÜ KARARTTI

İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi. Yönetimle görüşme yaparak yeni sezonda Diagne'yi kadroya görmek istediğini belirten Belözoğlu gözünü kararttı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.



