Son dakika! Erden Timur, resmen açıkladı: Mauro Icardi ve 4 transfer...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren sarı - kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı - kırmızılı kulübün Medicana ile yaptığı sağlık sponsorluğu anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Timur; Mauro Icardi transferi için taraftarlara müjde verirken, yapılacak takviyeler hakkında da konuştu.

İşte Erden Timur'un sözleri;

"AVRUPA'DA KUPA İSTİYORUZ"

"Avrupa'nın en büyük 10 takımından biri olmak ve kısa vadede Avrupa'da yeniden kupa kazanmak istiyoruz."

"EŞİNİN DURUMUNA BAĞLI"

"Icardi'nin eşiyle ilgili bir sağlık problemi var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Icardi'nin gelişi eşinin durumuna bağlı."

"3-4 TRANSFERİMİZ DAHA OLACAK"

"Transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onları ikinci turdan önce yapacağız."

