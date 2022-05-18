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Son dakika: Ergin Ataman'dan basın toplantısında büyük gönderme! "Yunan basını iyi duysun!"

18.05.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: THY EuroLeague'de Final Four basın toplantısı gerçekleştirildi. Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonlukla ilgili konuşurken Yunan basınına da göndermede bulundu.

Son dakika: Ergin Ataman'dan basın toplantısında büyük gönderme! "Yunan basını iyi duysun!"

Basketbol THY EuroLeague'de Dörtlü Final'in basın toplantısı gerçekleştirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak organizasyona ev sahipliği yapacak Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısına, Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Olympiakos takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncuları katıldı.

Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, üst üste 2. kez şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Geçen sezon kupayı kazanmak olağanüstüydü. Kupayı yeniden kazanırsam çok daha eğlenceli olacak. Yumrukları basketbolseverlerin önünde havaya kaldıracağım." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

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Bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak toparlanarak Dörtlü Final'e kaldıklarını aktaran Ataman, "Çok zor bir sezon oldu. Çok başarılı bir takımım ve oyuncularım var. En önemli dönemde gerçek oyunumuzu ortaya koymaya başladık. Kazanmak için buradayız. Kaldı iki. Buna takım olarak hazırız. Bazı sakatlık problem yaşadık ancak şu an tam kadro buradayız. Unvanımızı korumaya çalışacağız." diye konuştu.

"YUNAN BASINI BUNU İYİ DUYSUN"

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Ergin Ataman, Olympiakos ile yarın yapacakları yarı final maçına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çıkacaklarına ilişkin, "Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bir bayram. Türk ulusu için önemli bir bayram. Tüm Türk ulusunun bayramı kutluyorum. Zor bir maç olacak. İddialı bir koçum. Bunda da devam ediyorum. Kazanıp 19 Mayıs'ı coşkuyla 21 Mayıs'taki finale getirmek istiyoruz. 'Şampiyon olacağız' diyorum. Son şampiyonun başka bir iddiası olamaz. Özellikle Yunan basını bu kısmı iyi duysun." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin ise Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, "Asla tatmin olmayan bir yapımız var. Hala kazanmak için çok açız. Başantrenörünüz size güvendiğinde birbirinize inanıyorsunuz. En büyük farkımız bu. Bu sene de kupayı kazanmak için çok büyük bir iştahımız var. Kupayı bir kez daha kazanıp evimize götürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

BARTZOKAS: "BÜYÜK BİR ONUR"

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Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Dörtlü Final'de kendilerine inanarak ve güvenerek oynamaları gerektiğini kaydetti.

Organizasyonun önemine dikkati çeken Bartzokas, "Dörtlü Final'de yer almak büyük bir onur. Hiçbir şey abartmaya gerek yok. Kendimize inanarak ve güvenerek oynamamız lazım. Anın tadını çıkarmamız gerek. Çok kolay değil. Tek bir amaç için buradayız. Olympiakos, tutku demek. Bunu çok iyi biliyorum. Anadolu Efes 3-4 yıldır müthiş bir iş ortaya koyuyor. Ataman'a çok büyük saygı duyuyorum. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yunan ekibinin deneyimli oyuncusu Georgios Printezis ise şu görüşleri aktardı:

"Burada olmak çok büyük bir onur ve ayrıcalık. Taraftarlarımız ve şehrimiz için gurur kaynağı. Kolay değil. Kazanmak da kolay olmayacak. Hedefimiz elimizden gelen en iyi çabayı ortaya koymak. Çok mutluyum. Her oyuncu ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu takımın parçası olduğum için çok şanslıyım. Kaç kere Dörtlü Final'de yer alırsanız alın her defasında farklı bir heyecan yaşarsınız. Bunu yaşıyorum. Her defansında farklı bir performans ortaya koyarsınız. Bir kez daha şampiyonluk şansımız var."

JASIKEVICIUS: "ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ"

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Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Real Madrid ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Üst üste 2. kez Dörtlü Final'e kaldıklarını hatırlatan Litvanyalı başantrenör, "Çok büyük bir maç. Çok zorlu bir sezonun sonunda Dörtlü Final'deyiz. Umarım yarın akşam hazır bir şekilde maça çıkacağız. Maça iyi başlamak çok büyük avantaj. Son saniyeye kadar nasıl reaksiyon göstereceğinizi iyi bilmemiz lazım. Bu başka bir maç. İniş ve çıkışlar yaşanabilir. Toparlanmayı bilmek lazım." diye konuştu.

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic ise Dörtlü Final'in Sırbistan'da oynanacak olmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu ülkeyi ne kadar sevdiğimi çok iyi bilirler. Benim için çok özel olacak. Avrupa Ligi kupasını hiç kazanmadım. Çok formdayız. Burada olmayı çok istiyorduk. Umarım beklentilere yanıt vererek yarın maçı kazanabiliriz. Dörtlü Final'de favori yok. En değerli oyuncu ödülünü kazandığım için üzerimde ekstra bir baskı yok. Alışık olduğum bir durum. Daha iyi olmamı sağlıyor. Mütevazı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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