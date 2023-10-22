Son dakika: Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'VAR kayıtlarını Cüneyt Çakır ele geçirmiş!'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve üst üste 8. kez kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından canlı yayına çıkan spor yorumcusu Erman Toroğlu, iddialarıyla gündeme damgasını vurdu.

Toroğlu, canlı yayında Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Tarık Ongun ve Cüneyt Çakır hakkında bilinmeyenleri anlattı.

İşte Toroğlu'nun A Spor'daki iddiaları;

"TARIK ONGUN, VAR KAYITLARINI İSTEDİ"

"Tarık Ongun, 2 sezon öncesi Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını istedi. Sonra kendisine neden istediği sorulunca 'hatırlamıyorum' diyor. MHK olayın üzerine gidiyor sonra evraklar tıkanıyor."

"NE TUHAF DEĞİL Mİ?"

"Türkiye Futbol Federasyonu’nda yetkili biriyle, Cüneyt Çakır konuşuyorlar. Yetkili birinin ismini şimdi vermeyeceğim, ismi bende var. Cüneyt Çakır, 'Sen ne diyorsun, bütün VAR kayıtları bende var, sen neden bahsediyorsun!' diyor. Ne tuhaf değil mi?"

"CÜNEYT ÇAKIR, VAR KAYITLARINI ELE GEÇİRMİŞ"

Cüneyt Çakır, bütün VAR kayıtlarını ele geçirmiş. Ben bunu programda söylerim dedim, bana söyleyen kişiye. 'Yarın mahkemede tek kalmayayım' dedim, 'Kalmazsın' dedi. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam.

"MHK BAŞKANI'NA BAŞKANLIK YAPAN KİŞİ ÇAKIR"

"MHK'nin başkanına başkanlık yapan Cüneyt Çakır'dı perde arkasında. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı."

"MAHKEMEYE VERSİNLER, HOŞUMA GİDER"

"Beni mahkemeye verirlerse hoşuma gider, sonra mahkemede bana söyleyeni söylerim. Ondan sonra olay çıkar."





