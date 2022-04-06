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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...

06.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Peş peşe gelen istifalar sonrasında başkan Nihat Özdemir de görevi bırakma kararı almış ve "Hakkınızı helal edin demişti. Özdemir'in bu kararı sonrasında Erman Toroğlu çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Peş peşe gelen istifaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir de yönetim kurulu toplantısında görevi bırakma kararı almıştı. Bu karar Türk futbolunda deprem etkisi yarartırken, ortaya flaş bir iddia atıldı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan flaş gelişmeler sonrasında içerisinde flaş iddiaların yer aldığı bir yazı kaleme aldı.

Toroğlu; Nihat Özdemir'in istifa sebebini açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg için de çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE TOROĞLU'NUN YAZISI

"MASKELİ BALO'NUN ASSOLİSTİ"

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Nihat Özdemir'in bir cümlesi var, "Ben, Göksel Gümüşdağ ve birileri ile baş edemedim" dedi. Türkiye'deki futbol Göksel Gümüşdağ veya Konyalı arkadaşın değil! Çok net söylüyorum, futbolu oyuncak yapmasınlar. Öyle şeyler oynanıyor ki Türkiye'de… Mesut Özil'in menajeri, İsviçre Hakem İşleri Müdürü'nü tanıdığı için TFF'ye yazı yazıyor, diyor ki İsviçre Federasyonu, 'Cüneyt Çakır gelsin bize, maç idare etsin… Bizden de size hakem verelim.' Siz kimsiniz! Ama bunları servis yapanlar, söylediğim isimlerin adamları. Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. Gazetede 5 gün evvel yazdığım yazı 'Maskeli Balo'nun assolisti Göksel Gümüşdağ'dır.

"BU YÜZDEN 'UĞRAŞAMIYORUM' DİYOR"

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?

Tahkim Kurulu Başkanı, sen futbolculara sahtekârlık yapan menajerleri mahkemeden kurtaran adamsın. Bundan sonra gitmeyecekler… Ne Tahkim ne de Disiplin. Türkiye'de 170 bin tane avukat var. Tahkim ile Disiplin Kurulu başkanı ortak, aynı büroda çalışıyorlar. İşte onun için Nihat 'Birileriyle uğraşamıyorum' diyor.

YİYECEĞİ PARAYI YEDİ!

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Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de istifa etti, bıraktı… Türkiye'de yiyeceği parayı yedi zaten. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor, hâlâ farkında değilsiniz. Keşke Hamit Altıntop gelse, Göksel Gümüşdağ gibiler kim! Galatasaray amigoluğundan futbola geldi. Şimdi haziranda seçim olacak. Ben seçime gidince en arkaya oturuyorum, rezilliği izliyorum. Kitabımda ağır şeyler var ama maalesef doğru. Beni mahkemeye verebilirler. Veremeyeceklerse susup otursunlar.

(Sabah)

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