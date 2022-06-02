Son dakika: Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşananları açıkladı! "Tezgah, oyun, rezillik!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bu sezonda da hakemler, futbol kamuoyunda en çok konuşulan konu oldu. Özellikle Türkiye Kupası finalini yöneten hakem Halil Umut Meler'in aynı zamanda da yarı final maçında görev yapması uzun süre gündemde kalmıştı.

Spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu ise gündemi sallayacak flaş bir yazı kaleme aldı. MHK'yi eleştiren Toroğlu, bazı maçlarda yaşananları anlattı.

İŞTE TOROĞLU'NUN YAZISI

"FENERBAHÇE MAÇINDA RİZE BAŞKANI'NI ARIYOR..."

Geride kalan sezonda 22 Nisan'da Rize- Fenerbahçe maçı oynanıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Rize'den Baiano'yu atıyor. Protokol Tribünü tamamen dolu. Dakika 45, devre oluyor. Rize Başkanı Tahir Kıran'a bir telefon geliyor. Hem de görüntülü. Telefonu açan eski MHK başkanlarından ve hani bu hakem olaylarından sonra gözlemciliği elinden alınan ama sonra affedilen Mustafa Çulcu. Tahir Kıran'a diyor ki, "Hakem yanlış yaptı. Bu futbolcuyu atmaması gerekirdi." Tahir Kıran da ayağa kalkıyor, bunu herkese gösteriyor.

"ÇULCU'YU ÖDÜLLENDİRİYOR"

Bitmedi... 2 hafta sonra Sabri Çelik komitesi, Mustafa Çulcu'ya gözlemcilik veriyor. Maalesef bu olay olduktan hemen sonra aynen Sabri Çelik'e anlatılıyor. Yani böyle bir rezaletten sonra Sabri Çelik eyyamın kralını yapıp veya bazı yerlere mecbur kalıp(!) Mustafa Çulcu'yu ödüllendiriyor.

"TEZGAH, OYUN, İĞRENÇLİK!"

Bitmedi sayın okuyucu. Bu Sabri Çelik, bu Mustafa Çulcu'ya Türkiye Kupası finalinde görev veriyor. Sergilenen tezgâhı, oynanan oyunların iğrençliğini, rezilliğini görüyor musunuz? Daha bunlar gibi neler var. Ama maalesef işte Türkiye'de hakemlik bu.

"NELER OLACAĞINI GÖRÜYORUM"

"Onun için de seneye neler olacağını şimdiden görüyorum. Ben müneccim değilim. Alayınıza hayırlı hakemler!"

(Sabah)

