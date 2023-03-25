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Son dakika: Ermenistan'da A Milli Takım'a büyük saygısızlık! Türk vatandaşlarına hakaret eden grubun şarkıları çalındı...

25.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olduğu maç öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmanın oynanacağı Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'na sorunsuz bir giriş yapan Ay-Yıldızlı kafilemiz, büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldı. A Milli Takımımızın saha zeminini incelediği sırada Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar stadyum hoparlörlerinden verildi.

Son dakika: Ermenistan'da A Milli Takım'a büyük saygısızlık! Türk vatandaşlarına hakaret eden grubun şarkıları çalındı...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

KAFİLE, SORUNSUZ GİRDİ

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A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

TÜRK TARAFTARLAR YER ALAMIYOR

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UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

Ermeni taraftarlar ise karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplanmaya başladı. Ermeni taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tamamen satılmıştı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK

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Ermenistan - Türkiye maçı öncesinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda müsabakaya 1 saat kala Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar çalındı. Stadyumda yapılan bu saygısız hareket, sosyal medyada büyük tepki gördü.


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