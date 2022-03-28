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Son dakika: Ersun Yanal'dan canlı yayında Fenerbahçe cevabı! Geri dönecek mi?

28.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan sarı - lacivertli ekibin eski hocası Ersun Yanal, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya cevap verdi. İşte tecrübeli teknik direktörün sözleri...

Son dakika: Ersun Yanal'dan canlı yayında Fenerbahçe cevabı! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertliler, bu sezon beklentilerin altında kalsa da gelecek sezonda adımlarını sağlam atmak için harekete geçmiş ve teknik direktör konusunu çözmek için yoğun mesai harcamaya başlamıştı. Tüm bunlar olurken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan geri dönüş açıklaması geldi. Tecrübeli hoca, konuşmasında sarı - lacivertli ekipte çalışıp çalışmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da görev yapan Ersun Yanal, hayatında yaşadığı özel anlarla ilgili NTV Spor'da yer alan "Kırılma Anı" adlı programa konuştu.

İşte Yanal'ın sözleri...

"FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAZ, YAPTIRIR"

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"Büyük kulüplerin kendisini istemesiyle ilgili Yanal "Daha sonra Ankaragücü'ne gittiğim ilk sene aynı teklif Fenerbahçe'den geldi. Lig devam ederken sanıyorum Lorant öncesinde Ankara'da bir toplantı yapıldı. Sayın Nihat Özdemir ve Hamdi Akın ile birlikte başkanımız Cemal Aydın toplantı yapmıştı. Orada da gerçekleşmedi, vermediler. Gençlerbirliği'ne geldim. Özkan Sümer başkan olduğunda beni Trabzonspor'a istemişti, o dönemde de gidemedim, olmadı. Bu aralarla milli takım, Vestel Manisaspor ve sürecin 2013'e kadarki kısmında ben büyük takımlarla çalışamamış oldum. Ama bunda en ısrarcı ve üzerinde duran Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe taraftarıyla buluşmamızın en büyük nedeni, üstün olmayı, üstün oyun oynamayı, baskın oynamayı skor kadar önemseyen bir takım. Hissettirir bunu. Hem oyuncusuna hem teknik direktörüne hem yöneticisine. Fenerbahçe takımı bunu gösterirken çok farklı bir atmosfer yaratırlar. Benim bir sözüm var "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır". Bu en güzel açıklayacak şeydir."

"ÇOCUKLUKTAN BERİ FENERBAHÇELİYİM"

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Ben çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Benim dedem, Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Bizim ailede baba ve baba tarafındaki Fenerbahçelilik herkese bulaşmıştır ve biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'de en sevdiğim futbolcu Osman Arpacıoğlu'ydu. Onun attığı goller çok hoş gelirdi bana. Çok nazik, kibar bir golcüydü. O çok etkilemişti beni. Fenerbahçe'yle ilgili çocukluğumdaki en güzel anı Fenerbahçe'yi ilk seyrettiğim an. İstanbul'da babamın götürdüğü bir maç vardı. Kadıköy'deki statta. O zaman maçlar bir Kadıköy'de bir Dolmabahçe'de oynanırdı. Fenerbahçe kaybettiğinde üzülürüm ama ben farklı bir takımda çalışırsam ve bu benim menfaatimeyse bu iş duygusuna dönüşüyor. Ben profesyonelim. Bugün Fenerbahçe'ye dışarıdan tarafsız olarak baktığımda "bu niye böyle olmuyor" dediğim çok olmuştur. Ama üstlendiğim bir misyon var. Şu anda ben tarafsız ve adil olmak zorundayım. Kendi içimdeki rüzgarı dışarı vurursam o duygular başkalarını da etkiler. Fenerbahçe'yle karakter olarak özdeşleştirdiğim yanım: kazanmak. Fenerbahçe gibi kazanmak.

"AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞMAM"

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Aziz Yıldırım ile bir kez daha çalışır mısınız? sorusuna Ersun Yanal "O konjonktürün çok oluşabileceğini düşünmüyorum ama futbol çok enteresan bir oyun. İnsanların ilişkilerini futbol üzerinden değerlendirince her şey olabilir ama bence bir olasılık görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNERİM"

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Fenerbahçe'nin başına yeniden geçme ihtimaliyli ilgili Yanal "Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu ölçekte, ihtiyacı olduğu güçte, tarafsız bir şekilde fikrimizi de beyan ederek Fenerbahçe'ye için her türlü şeye varız. En mutlu olduğun anı yaşadığın yerdir. Şampiyon olarak yaşadığın yer. En mutlu olduğun anı yaşadığın yerin sana ihtiyacı olduğunda, bu kadar sevgi gösterilen bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülmeyecek bir şey olamaz." sözlerini sarf etti.

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Ersun Yanal Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü NTV Antalyaspor
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