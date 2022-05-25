Son dakika: Eyüpspor, Bandırmaspor karşısında avantajı cebine koydu!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 1. maçında Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada İlter Taşkın kaydetti.
Bandırmaspor'da Mulumba, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Eyüpspor, bu sonuçla birlikte rövanş öncesinde avantajı kaptı.
Bu eşleşmenin rövanşı, 29 Mayıs günü Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
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