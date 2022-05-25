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Son dakika: Eyüpspor, Bandırmaspor karşısında avantajı cebine koydu!

25.05.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk karşılaşmasında Eyüpspor, ağırladığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı kaptı. Bu eşleşmenin kazananı, Erzurumspor - İstanbulspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Eyüpspor, Bandırmaspor karşısında avantajı cebine koydu!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 1. maçında Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada İlter Taşkın kaydetti.

Bandırmaspor'da Mulumba, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Eyüpspor, bu sonuçla birlikte rövanş öncesinde avantajı kaptı.

Bu eşleşmenin rövanşı, 29 Mayıs günü Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

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