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Falcao, Monaco'nun Metz maçı kadrosundan çıkarıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2019 20:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Radamel Falcao, Monaco'nun Metz ile oynayacağı maç öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Falcao, Monaco'nun Metz maçı kadrosundan çıkarıldı

Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi... Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.

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radamel falcao Galatasaray monaco metz

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