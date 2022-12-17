Son dakika: Fas'ı yenen Hırvatistan, Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşılırken, üçüncülük karşılaşması oynandı. Arjantin'e mağlup olarak final şansını kaybeden Hırvatistan ile Fransa'ya yenilen Fas'ın kozlarını paylaştığı maçta büyük bir mücadele yaşandı. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf Hırvatistan oldu.

Khalifa International Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Fas'ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari'den geldi.

Bu skorun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı. Turnuvanın sürpriz ekibi Fas ise dördüncü olarak Dünya Kupası'nı noktaladı.

GVARDIOL PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hırvatistan, kazandığı serbest vuruşta harika bir organizasyon oluşturdu. Ceza sahası içinde topla buluşan Gvardiol, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

FAS'IN CEVABI GECİKMEDİ

Hırvatistan'ın golünden hemen 2 dakika sonra Fas, rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Kullanılan atış sonrası kafalardan seken topa Achraf Darri vurdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

ORSIC'TEN HARİKA GOL

İlk yarının bitimine 3 dakika kala gelişen Hırvatistan atağında sol kanatta topla buluşan Mislav Orsic, sağ ayağıyla gelişine çektiği şut ile ağları sarstı ve Hırvatistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti.

ÖNCE FİNAL, SONRA ÜÇÜNCÜLÜK

Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybetmiş ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Hırvatlar, bu kez ise üçüncü olarak üst üste iki kez büyük bir başarıya imza atmış oldu.

