Son dakika: ''Fatih Terim başkan olmuş'' dedi, taraftar çıldırdı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Fatih Terim gitti ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Burak Elmas tarafından görevine son verilen tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak kulübe döneceği iddia edilirken, Terim cephesinden bu konuya ilişkin bir yalanlama henüz gelmedi. Hal böyle olunca ortada birçok dedikodu dolaşmaya başladı. Eski futbolcu Nihat Kahveci'den gündemi değiştirecek bomba bir iddia ortaya atıldı...

"FATİH TERİM BAŞKAN OLMUŞ"

Sosyal medya hesabından Fatih Terim'in başkan olduğunu duyuran Nihat Kahveci'nin paylaşımına kısa süre içinde yorum yağdı. Bu paylaşıma tepki gösteren Galatasaraylılar, Nihat Kahveci'nin kendileriyle dalga geçtiğini düşündü. Çılgına dönen sarı-kırmızılı taraftarlar eski futbolcuya ateş püskürdü...



