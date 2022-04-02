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Son dakika: ''Fatih Terim başkan olmuş'' dedi, taraftar çıldırdı!

02.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm gözler seçim sürecine çevrildi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime giden sarı-kırmızılılarda yeni başkanın kim olacağı büyük merak konusu oldu. Kulislerde Fatih Terim'in başkan adayı olup kazanacağı konuşulurken bu olayla ilgili eski futbolcu Nihat Kahveci'den flaş bir iddia geldi. Nihat Kahveci, Fatih Terim'in başkan olduğunu iddia etmesi üzerine sosyal medya yıkıldı...

Son dakika: ''Fatih Terim başkan olmuş'' dedi, taraftar çıldırdı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Fatih Terim gitti ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Burak Elmas tarafından görevine son verilen tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak kulübe döneceği iddia edilirken, Terim cephesinden bu konuya ilişkin bir yalanlama henüz gelmedi. Hal böyle olunca ortada birçok dedikodu dolaşmaya başladı. Eski futbolcu Nihat Kahveci'den gündemi değiştirecek bomba bir iddia ortaya atıldı...

"FATİH TERİM BAŞKAN OLMUŞ"

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Sosyal medya hesabından Fatih Terim'in başkan olduğunu duyuran Nihat Kahveci'nin paylaşımına kısa süre içinde yorum yağdı. Bu paylaşıma tepki gösteren Galatasaraylılar, Nihat Kahveci'nin kendileriyle dalga geçtiğini düşündü. Çılgına dönen sarı-kırmızılı taraftarlar eski futbolcuya ateş püskürdü...


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