Son dakika: Fatih Terim canlı yayına bağlandı! Bombayı patlattı... 'Teklif var!'

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekip, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Avrupa'da Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıklarına da yavaş yavaş başlandı. Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için ise birçok iddia gündeme atıldı. Başkan Burak Elmas'la arasının bozulduğu ve bu yüzden Galatasaray Başkanlığına hazırlandığı iddia edilen tecrübeli çalıştırıcı için şu ana kadar ortaya çıkmamış yeni bir haber duyuldu.

SON DAKİKA: FATİH TERİM CANLI YAYINA KATILDI

Beyaz TV'de yayınlanan spor programında Sinan Engin, canlı yayında Fatih Terim'e telefon açtı. Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir programa kısa süreli de olsa çıkan Fatih Terim, Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsür diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık verdi.

SİNAN ENGİN: TEKLİF VAR

Fatih Terim'in telefonu kapatmasının ardından Sinan Engin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. 68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren Sinan Engin, bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var." ifadelerini kullandı.



