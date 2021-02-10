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SON DAKİKA! Fatih Terim'den Arda Turan'ın cezasına tepki!

10.02.2021 20:29 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fatih Terim'den Arda Turan'ın cezasına tepki!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim Arda Turan'ın cezasına da tepki gösterirken "Fatih Terim adı geçtiyse herhalde 'az vermeyelim, yakışmaz' diye düşündüler Arda'ya ceza verirken. Örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi yeterli ağır ceza alması için." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kura çekiminde en sert kurayı çektik diyebilirim. Alanyaspor iyi bir takım. İyi oynamaya çalışan ve iyi netice alan bir takım. İki tane oynamak isteyen takımın mücadelesi zevkli geçecektir. Tek maç olduğu için tehlikeli.

İçinde Fatih Terim adı geçtiyse herhalde az vermeyelim yakışmaz diye düşündüler Arda'ya ceza verirken. Örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi yeterli ağır ceza alması için.

Ne ceza var, ne sevk etme var, ne herhangi bir kurumun açıklaması var. Belki de ödül verecekler ne bilelim. Birden bire takım kaptanım 2-5 arasında cezadan 2 olanı vermişler.

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