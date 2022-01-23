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Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

23.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'ı eski başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine spor dünyasında birçok önemli isim katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas cenazede ön saflarda yer aldı. Fatih Terim'in ise en arkada Necati Ateş ile birlikte durması dikkatlerden kaçmadı. Cenaze töreninin sonunda mezarın başına geçen Fatih Terim, Burak Elmas gelince hemen oradan ayrıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Fatih Terim'den cenazede ilginç hamle! Burak Elmas mezarın başına gelince...

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok ünlü isim katıldı. Katılanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim de vardı. Fakat Fatih Terim'in cenazedeki konumu çok konuşuldu...

GAZETECİLERE CEVAP: KONUŞMAYACAĞIM

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Cenaze töreninin ardından kendisine Fatih Terim ile ilgili soru yönelten gazetecilere cevap veren Burak Elmas, "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Yeri ve zamanı değil. Şu an için bir değişiklik yok" dedi.

BURAK ELMAS GELİNCE MEZARDAN AYRILDI

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Cenaze töreninde Burak Elmas ve Ali Koç en ön safta yer alırken, Fatih Terim ve Necati Ateş'in arkada durması dikkat çekti. Cenaze töreninden sonra mezar başına giden Fatih Terim, Burak Elmas'ın da oraya gelmesinin hemen ardından Necati Ateş ile birlikte mezar başından ayrıldı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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