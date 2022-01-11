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  4. Son dakika: Fatih Terim'den Florya'ya son bakış! Taraftarlar tesislerin kapısına dayandı, o tezahürat yeri göğü inletti

Son dakika: Fatih Terim'den Florya'ya son bakış! Taraftarlar tesislerin kapısına dayandı, o tezahürat yeri göğü inletti

11.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın yolları ayırdığı Fatih Terim, takımla vedalaşmak ve eşyalarını toplamak için Florya'ya geldi. Sarı-kırmızılı renkelere gönül vermiş bir grup taraftar tesislerinde önünde deneyimli hocaya destek verirken Burak Elmas ve yönetimi istifaya çağırdı. Geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarların tesislere girmesine engel oldu. Tesislerin çıkışında taraftarların yanına giden Terim'e büyük bir sevgi gösterisinde bulunuldu.

Son dakika: Fatih Terim'den Florya'ya son bakış! Taraftarlar tesislerin kapısına dayandı, o tezahürat yeri göğü inletti

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Dün Başkan Burak Elmas'la görüşme gerçekleştirdikten sonra sarı-kırmızılı kulüple bağlarını koparan deneyimli hoca, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne son kez ayak bastı.

TARAFTARLAR TERİM'E DESTEK VERDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin çevresinde kalabalık oluşturan bir grup Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocaya ise destek verdi.

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BAZI FUTBOLCULARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Galatasaray taraftarı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne antrenman için gelen bazı futbolculara da tepki gösterdi. Takımla vedalaşan Fatih Terim daha sonra tesislerden ayrıldı. Kendisini desteklemek için gelen taraftarları selamlayan Terim'in moralinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
1.ligde dahi şampiyon olamayacak kadro kurdunuz,hoca kariyerini ortaya koydu bu plan için,6.ay olmadan hacayı sattınız.Sizde DEFOLUN!!YÖNETİM İSTİFA!!!
@nbsvm25 o kadroyu terim kurdu.. terimin yaptığı transfer sayısına bir bak ! kulübü batırdı ACİZ GİDER !!!!
türkiyede şuan futbolla ilgili tek bir şeye üzülünür oda ahmet çalık ölümüdür f.terim gelmiş gitmiş yandaşları gak guk etmiş falan filan hikaye nereye giderse gitsin gencecik bir futbolcu öldü bugün f terim gitse ne kalsa ne
Takım ligde kalma mücadelesi verirken ayrıldı. Bunlar hangi taraftar maça gitmeyen taraftar olmalı. Takım lig düşecek kadar mücadeleden uzaklaştı. Birinci yarı ayrılsaydı iylik yapmış olacaktı.

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