Son dakika: Fatih Terim'den Florya'ya son bakış! Taraftarlar tesislerin kapısına dayandı, o tezahürat yeri göğü inletti

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Dün Başkan Burak Elmas'la görüşme gerçekleştirdikten sonra sarı-kırmızılı kulüple bağlarını koparan deneyimli hoca, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne son kez ayak bastı.

TARAFTARLAR TERİM'E DESTEK VERDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin çevresinde kalabalık oluşturan bir grup Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocaya ise destek verdi.

BAZI FUTBOLCULARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Galatasaray taraftarı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne antrenman için gelen bazı futbolculara da tepki gösterdi. Takımla vedalaşan Fatih Terim daha sonra tesislerden ayrıldı. Kendisini desteklemek için gelen taraftarları selamlayan Terim'in moralinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

