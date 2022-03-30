Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray için transfer itirafı! "Çok istedim ama..."

Son dakika: Galatasaray'da Süper Lig'in ikinci yarısının başında yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, sarı - kırmızılı takım için transfer itiraflarında bulundu. Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'a istediği oyuncuyu açıklarken birçok övgüde de bulundu.

Fatih Terim, şu anda Benfica'nın Başkanlık görevini yürüten Rui Costa’nın doğum günü için Record’a verdiği röportajda birbirinden dikkat çeken konulara değindi.

İşte Terim'in Rui Costa için sözleri...

"GALATASARAY'A İSTEDİM, OLMADI"

"Fiorentina’da gerçek bir efsaneydi, hem kulüp için hem de şehir için bir idoldü. Uzun süredir kulüpteydi ve artık bir adım daha ileri gitmesi için gereken zaman gelmişti. Ben Fiorentina’ya imza attığımda da, daha öncesinde de adı sürekli İtalya’nın ve Avrupa’nın en büyük kulüpleri ile anılıyordu ama 2001-2002 sezonu öncesi kulübün ihtiyaçları doğrultusunda transfer ihtimali artık daha fazlaydı. Milan’ın başına geçtiğimde, transfer listemin ilk sırasında o vardı. O her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir liderdi, bu yüzden onun Fiorentina’dan Milan’a geçmesi hiç sürpriz değil. Onu daha sonra Galatasaray’a da istedim ama olmadı. İnanın, Türkiye Milli Takımı’na dâhil etme ihtimalim olsa, kesinlikle onu da değerlendirmek isterdim (gülerek)."

