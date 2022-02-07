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Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor! Burak Elmas'ın en yakınındaydılar Fatih Terim'in listesine giriyorlar

07.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, başkanlık çalışmalarına başladı. Burak Elmas'ın kararıyla görevine son verilen İmparator, başkanlık projesi için ofis tuttu. Burak Elmas döneminin başkan yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir ve Erden Timur da Terim'in listesinde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor! Burak Elmas'ın en yakınındaydılar Fatih Terim'in listesine giriyorlar

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı kırmızılılarda taraftar her maç yönetimi istifaya davet ederken Fatih Terim'den de hamle geldi. Deneyimli teknik adam Galatasaray başkanlığına adaylığını koymak için çalışmalara başladı.

MYNET ÖZEL

SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN BURAK ELMAS'A TARİHİ GOL! BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, başkanlığa aday olmak için çalışmalara başladı. NEF Stadyumu yakınlarında bir ofis tutan Fatih Terim'in şu sıralar ziyaretçileri de oldukça bilinen isimler...

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REZAN EPÖZDEMİR VE ERDEN TİMUR DA LİSTEDE OLACAK

Fatih Terim'in yönetiminde yer alacak isimler arasında Galatasaray'ın son başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve stadyumun isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur da var.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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