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Son dakika: ''Fatih Terim Galatasaray'da, hayırlı olsun''

25.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Kulislerde Dursun Özbek'in kazanacağı konuşulurken yeni teknik direktörün kimin olacağı da merak konusu olmuş durumda. Fatih Terim ile telefonda görüşen Özbek, henüz son kararını vermese de nabız yoklamaya devam ediyor. Sosyal medyada bu haberin duyulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, ''Bu iş bitmiş, hayırlı olsun'' yorumunda bulundu.

Son dakika: ''Fatih Terim Galatasaray'da, hayırlı olsun''

Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçime artık 3 haftadan az bir süre kaldı. Ertelenen kongre öncesi aday olmayan, ancak 11 Haziran'daki seçim için listesini veren, bir önceki kongrenin adaylarından Metin Öztürk'ü de listesine alan Dursun Özbek, takımı yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor.

FATİH TERİM'E SÜRPRİZ TELEFON

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Galatasaray'ın eski başkanının gündemindeki 1 numaralı isim, hiç şüphesiz Fatih Terim. Aralık 2017'de takımın başına getirdiği, ancak kendi kararıyla yaptırdığı erken seçimi kaybedince sadece 1 ay çalışabildiği Terim'le yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Özbek, önemli bir adım attı.

Fanatik'in haberine göre; Fatih hocayla telefonda görüşen Dursun Özbek, gelecek planlarını, proje ve hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.

CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

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Sezon başında Burak Elmas'la takımı gençleştirme projesine başlayan, ancak ligde ve kupada yaşanan hayal kırıklığının ardından görevine son verilen Fatih Terim, ayrılırken, "Son imzam" ifadesini kullanmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcının, Özbek'e vereceği cevap merakla bekleniyor.

Dursun Özbek'in, Fatih Terim'le anlaşma sağlayamaması halinde rotayı Okan Buruk'a çevireceği öğrenildi. Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Artık Galatasaray için hazırım" mesajını yollamıştı. Ayrıca Özbek yönetimindeki birçok ismin Okan Buruk tercihine daha sıcak yaklaştığı da gelen haberler arasında.


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