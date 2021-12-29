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SON DAKİKA: Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep! Gözler o görüşmede...

29.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Bu sezon yeni bir takım kuran Galatasaray, Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kaldı. İlk yarı geride kalırken sarı kırmızılılar lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri dün akşam sürpriz şekilde Denizlispor'a elenerek Türkiye Kupası'na da veda etti. Son dakika bilgisine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün Fatih Terim ile bir görüşme yapacak!

SON DAKİKA: Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep! Gözler o görüşmede...

Son dakika bilgisine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de 27 puan toplayarak taraftarını üzen sarı kırmızılılar sadece yedi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Denizlispor'a elenen Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Gün içinde radikal kararlar alınabilir.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA BAŞKAN BURAK ELMAS İLE FATİH TERİM GÖRÜŞECEK!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşam Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulunmuş ve 'Yarın başkan ile görüşeceğim. Hem kendim hem de Galatasaray'ın zarar görmesini istemiyorum' demişti. Gözler Burak Elmas ile Terim görüşmesine çevrildi.

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FATİH TERİM GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Ligde peş peşe alınan puan kayıplarından sonra Antalyaspor galibiyeti camiaya umut vermişti fakat Denizlispor'a elenilmesi o havayı dağıttı. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe'nin yetersizliği kadro planlaması konusunda Terim'e eleştirileri beraberinde getirdi.

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Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki görüşmede nasıl bir karar çıkacağı gün içinde belli olacak. Toplantıdan ayrılık kararı da çıkabilir. Devre arasında takviye ve yola devam kararı da çıkabilir.

TERİM, FARİOLİ İSMİNİ YALANLADI!

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için geçerken, Terim bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, gerek görürlerse teknik heyete takviye yapılacağının mesajını verdi.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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