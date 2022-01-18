SON DAKİKA: ''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medya yıkılıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Kırmızılılarda Hatayspor mağlubiyeti sonrası işler iyiden iyiye karıştı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada başlattığı istifa etiketiyle dünya gündemine oturdu. Başkan Burak Elmas'ın istifasını isteyen Galatasaraylılar içeride oynanacak ilk maçta protestosunu sesli olarak da dile getirecek.

DOMENEC TORRENT FAYDA OLMADI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Hatayspor karşısında pek varlık gösteremedi. 2 kez öne geçen Galatasaray, rakibine 4-2 mağlup olarak büyük tepki topladı. Galatasaraylı taraftarların ilk haftadan istememeye başladığı Torrent için de istifa çağrıları yapılıyor.

"FATİH TERİM'İ FENERBAHÇE'YE İSTER MİSİN?"

VOLE programında Ali Ece'nin Fenerbahçe taraftarlığı ile bilinen Serdar Ali Çelikler'e yönelttiği soru sosyal medyada gündem oldu. Ali Ece, Serdar Ali Çelikler'e "Fatih Terim'in Fenerbahçe'ye gelmesini ister misin sorusuna "Evet, çok isterim. Keşke gelse. Profesyonel hayat bu." sözleri damga vurdu. Galatasaraylı taraftarların tepkisini alan Çelikler, Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başında görmek istediğini söyledi.



