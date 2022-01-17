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SON DAKİKA: ''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

17.01.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın bahsettiği, "İçeriden birileri bilgileri sızdırıyor. Bu konu hakkında çalışma yapıyoruz" konusuna son bir olay daha eklendi. İddiaya göre bir futbolcunun, "Domenec Torrent ile yapılan antrenmanların, Terim'den 10 kat daha iyi" mesajı attığı ve bunu yayıldığı konuşuluyor. İşte iddianın detayları...

SON DAKİKA: ''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberinde, Galatasaray'da alınan saha sonuçlarının ardından Fatih Terim ile yollar ayrılıp yerine Domenec Torrent getirilmişti. Gelişinin ardından hızlı bir başlangıç yapan İspanyol çalıştırıcı antrenmanları günde 2 kez yaptırıp, ağır idman temposuyla oyuncularına yüklemelere başladı.

"FATİH TERİM'DEN 10 KAT DAHA İYİ"

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Spor Gecesi Digital'deki iddiaya göre mesajda "Torrent'in antrenman bilgisi harika. 4-3-3 sistemi de bize uygun. Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi. Hatay maçı olmasa bile Kasımpaşa maçında takımı uçurur" yazıyordu.

Futbolcunun ismi verilmedi ancak programın sunucusu Gökhan Dinç, "Bu mesajda bir antrenman metodu kastediliyor. Metodu söylersem kim olduğu direkt anlaşılır" dedi.

AKILLARA ARDA TURAN GELDİ

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Bu ise akıllara Barcelona'nın Guardiola ile çalıştığı dönemden kalma metodları sürdürdüğü ve Barca'da antrenmana çıkan tek Galatasaraylı oyuncunun da Arda Turan olduğunu akıllara getirdi. Gözler Arda'ya çevrilince açıklama gecikmedi.

"HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

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Turan, Instagram hesabından "Son günlerde tarafıma ait olmayan birtakım telefon mesajlarının, ismim kullanarak bazı medya mensuplarına servis edildiğine dair haberleri şaşkınlıkla takip ettim. Konu hakkında gerekli araştırmaları yaptığımı, kaynağı kim olursa olsun bu iddiaları ve iftiraları yayanlar özelinde hukuki tüm haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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