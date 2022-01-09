Son dakika: Fatih Terim ile yollar neden ayrılmıyor? Rıdvan Dilmen canlı yayında o detaya dikkat çekti! "Ben diyelim ki Burak Elmas'ım..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2. yarısına Giresunspor mağlubiyetiyle başladı. Mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY BİR SİNİR HARBİYLE OYNUYOR"

Galatasaray'da temel sorun sinir, oyuncular hakeme çok fazla itiraz ediyor, bu da gerginlik ve stres yaratıyor takımın genelinde. Galatasaray bir sinir harbine oynuyor. Avrupa maçlarında bu kadar gergin değildi çünkü üstünde baskı yoktu.

"ARTIK KONSANTRE OLAMAZ"

Kendini Halil'in yerine koy top oyuncuya geliyor taraftar hemen ıslıklıyor. Galatasaray'da artık bu dönem başladı. Halil 22 yaşında bir oyuncu ıslıklandığı an gitti, o artık konsantre olamaz. Diğer oyuncularda aynı şekilde.

"TAKIM GENEL ANLAMDA HAZIR DEĞİLDİ"

Fatih Terim, kendisine yardımcı getirilmesinin konuşulmasından acayip rahatsız olur, bir de bunu yöneticilerin açıklaması hocayı daha da etkiler. Takım genel anlamda hazır değildi ayrıca Galatasaray'ın orta sahasındaki oyuncularda kendi mevkilerinden oynamıyor.

"FATİH HOCAYA YARAMADI"

Futbolda 5 değişiklik takımı artı ya da eksi yönde etkileyebilir. Bu 5 değişiklik Fatih hocaya yaramadı. Oyuna sonradan giren oyuncular mevkilerinde oynamıyor, takım bir hayli dağınık ve stresli hareket ediyorlar.

"BÖYLE BİR RİSK ALINMAZ"

Şampiyonluk şansı kalmadı. Bir istifa olur mu, olmaz? Klopp da gelse Guardiola da gelse Fatih Terim gidemez. Avrupa'da son 16 var. Takım devam ediyor. Yeni bir hoca gelse, Galatasaray elense, ne olacak? Böyle bir risk alınmaz

