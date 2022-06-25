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SON DAKİKA: Fatih Terim'in davasında karar çıktı! "İğrenç, sahtekar"

25.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Burak Elmas döneminde takımın başına getirilen ve Sarı-Kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bazı kullanıcılar için dava yoluna gitmişti. Mahkeme Fatih Terim ve avukatının talebini değerlendirdi ve emsal bir karara imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fatih Terim'in davasında karar çıktı! "İğrenç, sahtekar"

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan camianın efsane isimlerinden Fatih Terim'in başı sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretler nedeniyle hayli sıkkın...

Tecrübeli futbol adamı için sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşımlar yapan bazı hesaplar için dava yoluna giden Terim için mahkemeden karar çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden ''Aynı yoldaydık y.. i..'' şeklinde ettiği gerekçesiyle yargılanan Tamer Ş., bin 300 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI!

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Ceza davasının ardından Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. görülen davaya taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme davayı kabul ederek ağır hakaret içeren paylaşım sahibi Tamer Ş.'nin 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

"EMSAL BİR KARAR"

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Dava sonrası açıklamada bulunan Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "Kişilik hakların internette hunharca ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir yanlış algı var hukukta bunun yeri yok. Kimsenin kimseye ünlü diye hakaret etmeye hakkı yok. Tazminatın tamamının kabul edilmesi emsal bir karar" ifadeleri kullandı.

BİR GÜNDE İKİ TAZMİNAT

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Sosyal medya üzerinden "İğrenç, sahtekar" ifadesi kullanan diğer bir kullanıcı Emirhan S., hakaret suçundan para cezasına çarptırıldıktan sonra manevi tazminat davasını da kaybetti. Mahkeme Emirhan S.'nin Fatih Terim'e söylediği sözlerin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.


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