Son dakika: Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Ozan Tufan takasla Caner Erkin'in yanına gidiyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezonun ikinci yarısının en başarılı takımlarından biri olmuş ve ligi ikinci sırada bitirmişti. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezona alternatifli bir kadroyla girmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ESKİ GALATASARAYLI, FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYOR!

Sabah'tan Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Emre Mor ile ilgileniyor. İddiaya göre Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile Fenerbahçe başkanı Ali Koç görüştü.

OZAN TUFAN TAKASLA GİDEBİLİR!

Bu sezon kadroda düşünmeyen Ozan Tufan'ın Karagümrük'e transferi söz konusu. Fenerbahçe, Emre Mor için Ozan Tufan ve cüzi bir miktar ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Eğer Ozan Tufan Karagümrük'e transfer olursa eski takım arkadaşı Caner Erkin ile yeniden buluşmuş olacak.

Emre Mor, son açıklanan milli takım kadrosunda kendisine yer bulamamış ve bu durum Karagümrük yönetimi tarafından eleştirilmişti.

Emre Mor bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyerken 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

