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Son dakika: Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ile ayrılık yakın...

23.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla taraftarların beklentisinin altında kalmış ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncular arasında yer almıştı. Oyuncuyu elden çıkarmak isteyen sarı - kırmızılı yönetim; gelen teklifleri değerlendirmeye başlarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Serie A ekibi Sampdoria, Rumen futbolcu için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdi. İşte ayrıntılar.

Son dakika: Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ile ayrılık yakın...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde düzenlenen transfer operasyonunda birçok yeni isim kadroya katılmıştı. 'Gençlik Projesi' ile yola çıkan sarı - kırmızılılarda en çok dikkat çeken transferlerden birisi Romanya'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Alexandru Cicaldau'ydu...

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktörlük yapan Fatih Terim'in birçok maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Cicaldau, yeni sezonda yapılan transferler sonrasında iyice gözden düştü ve Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer aldı.

SATIŞ LİSTESİNE KONDU

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Oyuncuyu satış listesine koyan sarı - kırmızılı yönetim; gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, sıcak bir gelişme meydana geldi.

GALATASARAY'A YAPILAN TEKLİF

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İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Sampdoria, Rumen futbolcu için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

YÖNETİMİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

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Sarı - kırmızılıların ise İtalyan takımının teklifini reddettiği ve 7,5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu öğrenildi. (Milliyet)

Galatasaray'ın transfer döneminin sonlarına doğru Cicaldau için istediği rakamda düşüşe gitmesinin beklendiği aktarıldı.

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Fatih Terim Alexandru Cicaldau son dakika galatasaray
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