Son dakika: Fatih Terim'in yeni adresi bambaşka olabilir! Sosyal bu haberle kaynıyor...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı. Sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak taraftarları şaşkına çeviren Terim'in yeni adresi bambaşka bir ülke oluyor. Kadrosunda Talisca ve Aboubakar gibi Süper Lig’de yakından tanınan iki oyuncu barındıran Suudi ekibinin Terim’i Arjantinli teknik adam Miguel Angel Russo’nıun yerine düşündüğü belirtildi.

5 MİLYON EURO HAZIRLANDI

Al-Waten gazetesinde yer alan habere göre, Al-Nasr takımı yeni bir teknik direktör arıyor. Öyle ki, yeni teknik direktöre verilecek para bile hazırlandı. 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret verilecek yeni hoca adaylarından biri de Fatih Terim... Suudi ekibinin yöneticileri kendisini Avrupa futbolunda kanıtlamış, tanınan tecrübeli bir teknik direktör arıyor.

FATİH TERİM İDDİASI

Al-Waten gazetesinde aday hocalardan biri olarak Fatih Terim gösterildi. Galatasaraylı taraftarlar bu olaya bir hayli şaşırsa da Fatih Terim cephesinden henüz yalanlama gelmedi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Aboubakar ve Talisca'nın yeni hocası Fatih Terim olacak.



