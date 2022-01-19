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Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

19.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim'in yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken son gelen haberler heyecan yarattı. Sezon başında henüz sarı-kırmızılı takıma imza atmamışken de Premier Lig ekibi Everton'la adı anılan deneyimli hoca için İngiliz kulübü bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Rafa Benitez'le yolları ayıran ve Everton, Terim'i dünyaca ünlü hocanın koltuğuna aday isimler arasında görüyor.

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Süper Lig'de durdurulamayan kötü gidiş ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmış yerine İspanyol hoca Domenec Torrent getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki görevini bırakan deneyimli hocanın yeri durağının neresi olacağı merakla beklenirken İngiltere basınından çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

FATİH TERİM, BENITEZ'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Rafa Benitez'le yolları ayıran Everton, Fatih Terim'i listesine ekledi. Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna aday gösterilen Terim sezon başında da İngiliz ekibinin radarına girmişti.

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SEZON BAŞINDA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Fatih Terim'in sezon başında henüz Galatasaray'a imza atmadan önce Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddialar o dönem o kadar güçlüydü ki Kolombiya basını bile Terim'i manşetlerine taşıyarak "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina'yı çalıştırmaya gidiyor" başlıklı haber yapmıştı.

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