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Son dakika: Fenerbahçe, 10 milyon euroya transferi bitirdi! Rodrigo Becao, Kadıköy'e geliyor...

14.07.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de stoper transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yürütülen operasyonda Udinese forması giyen Rodrigo Becao için mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir'i katan sarı - lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

TRANSFER BİTTİ

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Teknik direktör İsmail Kartal, imza töreninde savunma hattına transfer yapacaklarını açıklamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının veddiği rapor doğrultusunda operasyonu sürdüren yönetim, gündemine aldığı Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı.

10 MİLYON EURO

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Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Udinese ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

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Oyuncuyla da anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getireceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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