Son dakika: Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemedi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Karagümrük, 31. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti.

dakikada Pelkas'ın şutuna kale çizgisi üstünde elle müdahale eden Burak Bekaroğlu, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Penaltı için topun başına gelen Mesut Özil, 40. dakikada skora eşitliği getirdi.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 29 yaptı. Fatih Karagümrük ise 26 puana yükseldi.

Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

DERBİ 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia 11'iyle mücadele etti.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Diego Rossi, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yer aldı.

Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere sonuçlanan müsabakada ilk 11'de şans bulan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Crespo ve Rossi yedeğe çekildi. Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mergim Berisha ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

TAKIM ZEKİ MURAT GÖLE'YE EMANET

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

Bu maçta takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren Göle, 2019-2020 sezonunda da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından 2 maçta sarı-lacivertlilerin başında yer almıştı.

VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı.

Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Volkan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İstanbul temsilcisinde 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra deneyimli oyuncu Caner Erkin de eski takımına karşı mücadele etti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra Max Meyer de kadroya alınmadı.

VALENCIA VE PELKAS İLK 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.

Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.

MAÇ ÖZETİ

29' Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31' VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37' Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40' penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

56' Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top sağ direğin dibinden auta gitti.

71' Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83' Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88' ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3' sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4' Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda, bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

Maç 1-1 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur (Dk. 74 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 82 Salibur), Bertolacci (Dk. 46 Luckassen), Karamoh (Dk. 46 Balkovec), Pesic (Dk. 61 Jimmy Durmaz)

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 78 Zajc), Mert Hakan Yandaş, Pelkas (Dk. 63 Serdar Dursun), Mesut Özil, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Rossi), Valencia

Goller: Dk. 31 Pesic (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mesut Özil (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 37 Burak Bekaroğlu, Dk. 38 Caner Erkin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 67 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)



