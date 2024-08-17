SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+5'te yıkıldı! Göztepe 90+5'te bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Göztepe'nin uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin ilk yarısında Göztepe 33. dakikada Romelu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ancak yapılan VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

F.BAHÇE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

İlk yarının uzatma dakikada hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

MAXIMIN İLK GOLÜNÜ ATTI!

Dzeko'nun golünden yalnızca 4 dakika sonra Maximin farkı 2'ye çıkardı.

GÖZTEPE UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Göztepe'nin ilk golü 68. dakikada Koray Günter'den gelirken, İzmir ekibinin beraberlik golü mücadelenin 90+5. dakikasında Romulo'dan geldi.

ALİ KOÇ'A SALDIRI

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç saha kenarında yürürken tribünlerden yabancı madde yağdı. Bu sırada arkadan biri gelip saldırdı ve Ali Koç bu saldırı üzerine yere düştü.