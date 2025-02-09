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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında hata yapmadı! Szymanski attığı golle tarihe geçti, Talisca ligde hesabı açtı

SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında hata yapmadı! Szymanski attığı golle tarihe geçti, Talisca ligde hesabı açtı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 17:51
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Alanya'da karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe olurken, Szymanski attığı golle Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında hata yapmadı! Szymanski attığı golle tarihe geçti, Talisca ligde hesabı açtı

Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Fenerbahçe bu sonuçla zirve takibinde hata yapmadı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

BİR SAKATLIK DAHA

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Sarı-Lacivertliler'de Çağlar Söyüncü mücadelenin henüz 9. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemezken yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

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SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

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Fenerbahçe'yi öne geçiren gol karşılaşmanın 22. dakikasında Szymanski'den geldi. Golün asistini yapan Oğuz Aydın ise yaptığı bu asistle 2 maçta 4. asistini kaydetmiş oldu.

TARİHE GEÇEN GOL

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi 4000. gol heyecanı da yaşandı. Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig’de 4000. golüne imza attı.

TALISCA LİGDE GOLLE TANIŞTI

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Anderson Talisca, kupanın ardından ligde de golle tanıştı. Brezilyalı oyuncu mücadelenin 43. dakikasında Kostic'in ortasında yaptığı şık kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı.

Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı! Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor son dakika fenerbahçe
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