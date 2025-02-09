SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor karşısında hata yapmadı! Szymanski attığı golle tarihe geçti, Talisca ligde hesabı açtı

Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Fenerbahçe bu sonuçla zirve takibinde hata yapmadı.

BİR SAKATLIK DAHA

Sarı-Lacivertliler'de Çağlar Söyüncü mücadelenin henüz 9. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemezken yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe'yi öne geçiren gol karşılaşmanın 22. dakikasında Szymanski'den geldi. Golün asistini yapan Oğuz Aydın ise yaptığı bu asistle 2 maçta 4. asistini kaydetmiş oldu.

TARİHE GEÇEN GOL

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi 4000. gol heyecanı da yaşandı. Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig’de 4000. golüne imza attı.

TALISCA LİGDE GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Anderson Talisca, kupanın ardından ligde de golle tanıştı. Brezilyalı oyuncu mücadelenin 43. dakikasında Kostic'in ortasında yaptığı şık kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı.